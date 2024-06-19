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MLB／道奇滿貫+3分砲單局7分大逆轉 大谷翔平最遠轟成點綴

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇面對5分落後在9局上演出驚天逆轉秀，滿貫砲+3分砲單局7分轟垮洛磯。 路透
道奇面對5分落後在9局上演出驚天逆轉秀，滿貫砲+3分砲單局7分轟垮洛磯。 路透

道奇隊前半段火力幾乎靠大谷翔平一人獨撐，面對5分落後在9局上演出驚天逆轉秀，海沃德（Jason Heyward）代打滿貫砲、赫南德茲（Teoscar Hernandez）劫後餘生3分砲，洛磯隊2度差1好球收下比賽，卻遭道奇隊以11：9逆轉，延續3連勝。

道奇日本球星大谷翔平今天擔任先發第1棒、指定打擊，前兩打席都敲出滾地球，但3局上的帶有1分打點，6局上面對岡博失投跑到紅中的滑球沒有放過，俐落揮棒敲出一發陽春砲，落在洛磯主場中外野的森林區。

大谷今天敲出本季第20轟，也是大聯盟今年最遠轟。 路透
大谷今天敲出本季第20轟，也是大聯盟今年最遠轟。 路透

這是大谷翔平最近13場比賽的第6轟，本季第20轟，追平勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）並列國聯全壘打王，而大谷這一轟飛行距離476呎，超越賈吉（Aaron Judge）的473呎紀錄，成為大聯盟本季最遠的全壘打。

只不過此戰道奇隊布勒（Walker Buehler）先發4局就丟掉7分，大谷翔平雖然開轟、敲回2分打點，帕赫斯（Andy Pages）也在2局上貢獻陽春砲，但6局打完道奇隊仍以3：8落後。

第7局兩隊各得1分，5分差距來到9局上，洛磯換上金利（Tyler Kinley）出現2次四壞也被敲1支安打，雖有1次三振但製造滿壘局面，面對代打的海沃德，2好2壞後，一顆滑球被掌握到，敲成右外野的滿貫砲。

道奇隊瞬間追到1分差，洛磯換上沃德尼克接手（Victor Vodnik），大谷翔平先敲出安打，下一棒史密斯（Will Smith）喊暫停沒成功變三振，接著大谷靠暴投上二壘，弗里曼（Freddie Freeman）獲故意四壞。

2出局、一二壘有人局面輪到赫南德茲，他在2好1壞後，被一顆高角度的100哩速球引誘，疑似收棒不及，一壘審判定未出棒，讓洛磯總教練氣到不行但也無能為力，逃過被三振的赫南德茲，面對下一球就直接撈上右外野全壘打牆外，逆轉比數，最終反以2分差贏球。

大谷翔平 洛磯 道奇

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