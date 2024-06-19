MLB／大谷翔平476呎轟寫聯盟本季最遠 第20轟追平國聯第一

道奇隊日本球星大谷翔平相隔1天又開轟，今天一棒把球轟到洛磯主場的中外野的森林中，距離476呎寫下大聯盟本季最遠全壘打紀錄，挨轟的先發左投岡博（Austin Gomber）只能面露苦笑。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、指定打擊，前兩打席都敲出滾地球，但3局上的帶有1分打點，6局上面對岡博失投跑到紅中的滑球沒有放過，俐落揮棒敲出一發中外野陽春砲。

Ohtani hits a MOOOONSHOT



476 Feet🤯🤯pic.twitter.com/jIFmQ6mjEZ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年6月19日

這是大谷翔平最近13場比賽的第6轟，本季第20轟，追平勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）並列國聯全壘打王，而大谷這一轟飛行距離超越賈吉（Aaron Judge）的473呎紀錄，成為大聯盟本季最遠的全壘打。

這也是大谷翔平本季第4發飛行距離超越450呎的全壘打，自2015年啟用Statcast以來，與2015年的彼德森（Joc Pederson）並列隊史最多，而現在才6月中而已。

只不過此戰道奇隊布勒（Walker Buehler）先發4局就丟掉7分，大谷翔平雖然開轟、敲回2分打點，到6局上打完道奇隊仍以3：7落後。