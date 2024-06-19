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MLB／93歲巨人名人堂球星梅斯逝世 帶全能天賦到大聯盟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
擁有史上最全能稱號的巨人隊名人堂外野手梅斯（Willie Mays）今天傳出過世消息，享耆壽93歲。 美聯社
擁有史上最全能稱號的巨人隊名人堂外野手梅斯（Willie Mays）今天傳出過世消息，享耆壽93歲。 美聯社

擁有史上最全能稱號的巨人隊名人堂外野手梅斯（Willie Mays）今天傳出過世消息，享耆壽93歲，「投打跑守力」五拍子的他曾24度入選全明星，更獲得總統自由勳章的肯定，如今離開人世也引起球界一片感嘆。

梅斯的兒子透過巨人球團發表聲明表示：「我的父親在安詳中離世，身旁有他所愛的人們相伴，從我破碎的心底感謝所有人，這些年來你們對他堅定不移的喜愛，成為他人生中的一部分。」

梅斯職業生涯從1948年黑人聯盟起步，1951年加入美職就在同年升上大聯盟，並奪得該年新人王，接著在1954、1965年拿下國聯MVP，1954到1973年連續入選明星賽，生涯一共拿下12座外野金手套、1座打擊王、4座全壘打王、4座盜壘王，並在1954年拿下世界大賽冠軍。

大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）發表聲明表示：「全大聯盟都為他默哀，梅斯帶著他的全能天賦從黑人聯盟的 伯明罕黑爵隊（Birmingham Black Barons），到了巨人隊成就傳奇，從紐約到舊金山，他激勵了許多世代的球員及球迷，為棒球運動作出貢獻。」

梅斯生涯敲出660轟排在史上第6高，其中640轟是作為中外野手轟出為史上第一，另外延長賽敲出22轟也是第一，3293支安打史上第13、1909分打點史上第12，種種豐功偉業讓他在1979年首度獲得投票資格就以94.7%得票率入選美國棒球名人堂。

大聯盟 巨人 明星賽

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