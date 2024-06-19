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MLB／壞消息！賈吉右手挨觸身球傷退 洋基戰力大打折

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉今天對金鶯隊之戰被觸身球擊中右手，隨後提前退場。 路透
賈吉今天對金鶯隊之戰被觸身球擊中右手，隨後提前退場。 路透

洋基隊出現壞消息，「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對金鶯隊之戰被觸身球擊中右手，隨後提前退場，目前已26轟暫居大聯盟全壘打王的他，今年爭取美聯MVP之路可能出現變數。

事情發生在3局下，賈吉打擊時被蘇亞雷斯（Albert Suarez）一顆94哩速球砸中右手，他立刻拋下球棒，一度抱著手向投手方向走了幾步，表情十分痛苦。

賈吉隨後慢慢走向一壘，接受防護員的檢查，之後繼續留在場上跑壘，甚至4局上仍上場守備，只不過4局下輪到打擊時被代打換下。

洋基隊今天賽前才將手臂骨折的瑞佐（Anthony Rizzo）放進傷兵名單，若再少了賈吉，對戰力是更大的打擊，賈吉今年全壘打數領跑全聯盟，另有64分打點，長打率0.686，OPS更高達1.110。

洋基 賈吉

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