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MLB／大谷翔平扛第一棒繳猛打賞 派克斯頓好投率道奇退洛磯

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇球星貝茲（Mookie Betts）成為傷兵，今天作客洛磯隊，改由大谷翔平擔任第一棒，捕手史密斯（Will Smith）第二棒，大谷繳出3安猛打賞，幫助道奇以9：5獲勝。

大谷翔平首打席擊成滾地球出局，2上第2打席，擊出帶有1分打點的右外野安打，4上第3打席敲出中外野二壘安打，6上第4打席則推出左外野二壘安打，8局上第5打席選到保送，並跑出個人本季第16次盜壘成功，9上第6打席再度擊出滾地球出局。

本場大谷翔平5打數3安打，包含2支二壘打，選到1次保送，有1分打點和1次盜壘成功，跑回2分，打擊率升到0.314。

道奇左投派克斯頓（James Paxton）先發7局，投出8K和1保送，只被敲2支安打，因陽春砲失掉1分。牛棚法伊爾萊森（J.P. Feyereisen）9下雖失掉4分，道奇仍以9：5贏球，派克斯頓摘下本季第7勝。

貝茲預計因傷缺席6到8周，對此道奇球星弗里曼（Freddie Freeman）表示，「貝茲無法被取代，他是大聯盟前5球員。不過我們團隊有很多優秀球員和經驗豐富的老將，有很好的團隊能撐住，我們會讓他好好養傷，期待他早日康復。」

大谷翔平 洛磯 道奇

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