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MLB／明星賽首輪票選戰況 賈吉暫居人氣王、大谷國聯DH第1

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉暫居明星賽人氣王。 美聯社
賈吉暫居明星賽人氣王。 美聯社

大聯盟公布2024年明星賽第一階段球迷票選戰況，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）和費城人隊強打哈波（Bryce Harper），分別暫居美聯和國聯人氣王。大谷翔平則是國聯指定打擊（DH）第1。

本季賈吉敲出26轟和64分打點，整體攻擊指數（OPS）高達1.110，都是大聯盟最佳。第一階段明星賽票選獲得約136萬票，也高居大聯盟第1；隊友索托（Juan Soto）125萬票排第2。

哈波本季累積15轟和46分打點，OPS為0.908，以111萬票排國聯第1。如果哈波能維持領先，將是他自2018年後，再度成為明星賽先發野手。道奇隊日籍球星大谷翔平獲得約100萬票，暫居國聯指定打擊第一名。

明星賽第一階段球迷票選6月27日結束，本階段兩聯盟各位置最高票者，會直接得到明星賽先發資格。第二階段，其他位置得票數最多的前2名和外野手前6名，將角逐最後先發位置。

明星賽票數領先群：

捕手

美聯：金鶯拉契曼（Adley Rutschman）、皇家培瑞茲（Salvador Perez）

國聯：釀酒人康崔拉斯（William Contreras）、費城人瑞爾穆托（J.T. Realmuto）

一壘

美聯：藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、金鶯蒙卡索（Ryan Mountcastle）

國聯：費城人哈波（Bryce Harper）、道奇弗里曼（Freddie Freeman）

二壘

美聯：太空人亞土維（Jose Altuve）、遊騎兵塞米恩（Marcus Semien）

國聯：教士阿拉斯（Luis Arraez）、響尾蛇馬提（Ketel Marte）

三壘

美聯：守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez）、金鶯威斯柏格（Jordan Westburg）

國聯：費城人波姆（Alec Bohm）、教士馬恰多（Manny Machado）

游擊

美聯：金鶯韓德森（Gunnar Henderson）、皇家惠特（Bobby Witt Jr.）

國聯：貝茲（Mookie Betts）、費城人透納（Trea Turner）

外野

美聯：洋基賈吉（Aaron Judge）、洋基索托（Juan Soto）、太空人塔克（Kyle Tucker）

國聯：教士普羅法（Jurickson Profar）、釀酒人葉力奇（Christian Yelich）、教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.）

指定打擊

美聯：太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基史丹頓（Giancarlo Stanton）

國聯：大谷翔平、勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）

哈波 大谷翔平 索托 賈吉

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