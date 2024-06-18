MLB／明星賽首輪票選戰況 賈吉暫居人氣王、大谷國聯DH第1

大聯盟公布2024年明星賽第一階段球迷票選戰況，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）和費城人隊強打哈波（Bryce Harper），分別暫居美聯和國聯人氣王。大谷翔平則是國聯指定打擊（DH）第1。

本季賈吉敲出26轟和64分打點，整體攻擊指數（OPS）高達1.110，都是大聯盟最佳。第一階段明星賽票選獲得約136萬票，也高居大聯盟第1；隊友索托（Juan Soto）125萬票排第2。

哈波本季累積15轟和46分打點，OPS為0.908，以111萬票排國聯第1。如果哈波能維持領先，將是他自2018年後，再度成為明星賽先發野手。道奇隊日籍球星大谷翔平獲得約100萬票，暫居國聯指定打擊第一名。

明星賽第一階段球迷票選6月27日結束，本階段兩聯盟各位置最高票者，會直接得到明星賽先發資格。第二階段，其他位置得票數最多的前2名和外野手前6名，將角逐最後先發位置。

Aaron Judge and Bryce Harper lead the way in the first All-Star Ballot update ⭐️



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