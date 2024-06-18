快訊

NBA總冠軍賽／5戰淘汰獨行俠 塞爾蒂克超越湖人奪隊史第18冠獨居第一

中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

蘆洲男當街遭砍倒臥血泊 好心人撿到他「一大塊臉皮」…急奔醫院歸還原主

MLB／洋基王牌柯爾本周四復出對金鶯 瑞佐因傷缺席4到6周

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基王牌投手柯爾。 美聯社
洋基王牌投手柯爾。 美聯社

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）季前遭遇右手肘傷勢，近期在小聯盟投了3場復健賽，確定將於本周四面對金鶯隊的比賽，迎來本季初登板。不過洋基也傳出壞消息，主力一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）預計因傷缺席4到6周。

柯爾去年奪下美聯賽揚獎，但開季前遇到右肘神經刺激和水腫，最近才開始展開復健賽，投了3場共12.1局，送出19次三振0保送，失2分。

洋基先發輪值少了柯爾後仍相當強大，團隊防禦率僅2.90。其中希爾（Luis Gil）先發14場9勝1敗，防禦率2.03，成本季美聯塞揚熱門人選。波蒂特（Cody Poteet）頂替受傷的施密特（Clarke Schmidt），也繳出3勝0敗，防禦率2.14的亮眼成績。

不過洋基也有壞消息，一壘手瑞佐昨天跑壘時傷到右手，檢查後確定為右手臂骨折，預計缺席4到6周。瑞佐本季出賽70場，只有8轟28分打點，打擊率0.223，整體攻擊指數（OPS）僅0.630。洋基一壘防區預計由勒梅修（DJ LeMahieu）接替，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）守三壘。

Anthony Rizzo Gerrit Cole 洋基

相關新聞

MLB／洋基王牌柯爾本周四復出對金鶯 瑞佐因傷缺席4到6周

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）季前遭遇右手肘傷勢，近期在小聯盟投了3場復健賽，確定將於本周四面對金鶯隊的比賽，迎來本季初登板。不過洋基也傳出壞消息，主力一壘手瑞佐（Anthony Rizz

MLB／157公里觸身球砸成手部骨裂 道奇貝茲休兵6到8周

道奇隊要失去他們的最強核彈頭一段時間，貝茲（Mookie Betts）因觸身球造成左手骨裂，雖然不須動刀，但預計缺席6到...

MLB／柯敬賢加盟道奇 選穿91號和已逝父親有關

平鎮高中應屆畢業的十七歲大物外野手柯敬賢，昨天正式披上道奇隊球衣，合約總值七十五萬美元（約合台幣二四二七萬元），將展開旅...

MLB／83年來首位4割男？守護者華裔好手打擊率3成98

守護者隊華裔好手史蒂文．關（Steven Kwan）本季成績超威，打擊率高達0.398，將挑戰成為1941年威廉斯（Ted Williams）後，首位大聯盟「四割男」。 史蒂文．關今天面對藍鳥隊

棒球／讚台灣業餘球員天分亞洲最佳 道奇讓柯敬賢續拚亞青

美職洛杉磯道奇隊簽下台灣17歲外野手柯敬賢，環太平洋區球探部長迪伯認為台灣業餘投手、野手天分為亞洲區最佳，也表示未來只要...

棒球／14歲就被道奇看到 柯敬賢加盟合約總值75萬美元

平鎮高中畢業好手柯敬賢今天舉行加盟美職洛杉磯道奇隊記者會，合約總值75萬美元，披上道奇91號球衣，道奇隊環太平洋區球探部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。