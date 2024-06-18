MLB／洋基王牌柯爾本周四復出對金鶯 瑞佐因傷缺席4到6周

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）季前遭遇右手肘傷勢，近期在小聯盟投了3場復健賽，確定將於本周四面對金鶯隊的比賽，迎來本季初登板。不過洋基也傳出壞消息，主力一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）預計因傷缺席4到6周。

柯爾去年奪下美聯賽揚獎，但開季前遇到右肘神經刺激和水腫，最近才開始展開復健賽，投了3場共12.1局，送出19次三振0保送，失2分。

洋基先發輪值少了柯爾後仍相當強大，團隊防禦率僅2.90。其中希爾（Luis Gil）先發14場9勝1敗，防禦率2.03，成本季美聯塞揚熱門人選。波蒂特（Cody Poteet）頂替受傷的施密特（Clarke Schmidt），也繳出3勝0敗，防禦率2.14的亮眼成績。

不過洋基也有壞消息，一壘手瑞佐昨天跑壘時傷到右手，檢查後確定為右手臂骨折，預計缺席4到6周。瑞佐本季出賽70場，只有8轟28分打點，打擊率0.223，整體攻擊指數（OPS）僅0.630。洋基一壘防區預計由勒梅修（DJ LeMahieu）接替，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）守三壘。