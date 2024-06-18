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MLB／157公里觸身球砸成手部骨裂 道奇貝茲休兵6到8周

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
貝茲（Mookie Betts）因觸身球造成左手骨裂，雖然不須動刀，但預計缺席6到8周 路透通訊社
貝茲（Mookie Betts）因觸身球造成左手骨裂，雖然不須動刀，但預計缺席6到8周 路透通訊社

道奇隊要失去他們的最強核彈頭一段時間，貝茲（Mookie Betts）因觸身球造成左手骨裂，雖然不須動刀，但預計缺席6到8周，道奇今天與洛磯隊展開4連戰，由大谷翔平擔任第一棒。

貝茲是在昨天面對皇家隊之戰第7局遭97.9哩（約157.5公里）直球打中手部，當時痛倒在地、面露痛苦，隨即退場治療；道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露傷情，「他需要休息一段時間，先讓骨頭復原。」

羅伯茲表示，「他是超級球星、是隊上很重要的一分子，但我們團隊的每個人都理解這是棒球的一部分，只能繼續前進，也會有其他選手因此得到機會，打出好表現。」

貝茲昨天賽後表示，「我會看著我的隊友、為他們加油，除此之外，就是好好休息，這段時間也可以讓自己心靈好好喘息一下，不管何時復原，我都會準備好上場。」

羅伯茲 貝茲 道奇

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