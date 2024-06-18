棒球／柯敬賢加盟道奇 盼進大聯盟

平鎮高中應屆畢業的十七歲大物外野手柯敬賢，昨天正式披上道奇隊球衣，合約總值七十五萬美元（約合台幣二四二七萬元），將展開旅美生涯，他說：「很開心簽下合約，目標是四年內登上最高層級，和偶像大谷翔平一起比賽」。

柯敬賢是道奇隊史第十位台灣球員，昨天加盟儀式上出現總教練羅伯茲、三屆塞揚獎巨投克蕭、日本強投山本由伸的祝福影片，柯敬賢完全不知道有此安排，驚訝之餘更是感動，強調將會好好加強自己，儘快登上大聯盟和他們一起比賽。

道奇國際球探部副總迪柏表示，柯敬賢在去年世界青棒賽打擊出色，成為中華隊打進冠軍賽的重要原因，道奇內部認為他就是ＭＶＰ，在中外野區不但擁有速度、臂力，擊球率也非常高，還有超越同齡的紀律。

柯敬賢昨天披上道奇九十一號球衣亮相，透露父親在前年九月十三日去世，因此挑選前兩個數字做為背號，他說：「雖然爸爸看不到了，但我完成和他的約定，即將展開旅美生涯」。

道奇在柯敬賢十四歲時，就開始注意他的身手，最後如願簽下這名好手，將在月底前往道奇位於多明尼加的訓練營，七月返台投入中華青棒隊培訓，確定參加九月亞洲青棒賽。

迪柏表示，長期看過很多球員，柯敬賢的天分最好，將從新人聯盟起步，未來會給予所有機會讓他成功；道奇也了解柯敬賢對中華隊的重要性，只要中華職棒、中華棒球協會有需要，在他沒有受傷的前提下，道奇相當樂意配合。