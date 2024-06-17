MLB／83年來首位4割男？守護者華裔好手打擊率0.398
守護者隊華裔好手史蒂文．關（Steven Kwan）本季成績超威，打擊率高達0.398，將挑戰成為1941年威廉斯（Ted Williams）後，首位大聯盟「四割男」。
史蒂文．關今天面對藍鳥隊單場5支4，賽後打擊率升到0.398，不過藍鳥靠著瓦修（Daulton Varsho）滿貫砲和克萊門特（Ernie Clement）兩分砲，以7：6擊敗守護者。
去年效力馬林魚隊的阿拉斯（Luis Arraez）一度成為四割男，可惜碰上低潮，最終以打擊率0.348作收。史蒂文．關今年開季手感就很火燙，儘管5月初受傷缺席近1個月，但6月回歸後表現更扯，39打數20支安打，打擊率0.513。
史蒂文．關本季出賽43場就有11場猛打賞，守護者總教練佛特（Stephen Vogt）直言，「讓他出局是艱難的任務。」史蒂文．關也談到自己維持手感的訣竅，「不管前一天發生什麼，我每天都繼續做同樣的事，堅持做完一套信任的例行公事。」
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