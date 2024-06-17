棒球／讚台灣業餘球員天分亞洲最佳 道奇讓柯敬賢續拚亞青

美職洛杉磯道奇隊簽下台灣17歲外野手柯敬賢，環太平洋區球探部長迪柏（Jon Deeble）認為台灣業餘投手、野手天分為亞洲區最佳，也表示未來只要不受傷，國家隊需要柯敬賢，球團都會同意。

平鎮高中畢業好手柯敬賢今天舉行加盟美國職棒洛杉磯道奇隊記者會，道奇隊環太平洋區球探部長迪柏對柯敬賢有很高的評價，認為他的樣板是球星貝林傑（Cody Bellinger）。

迪柏特別感謝平鎮高中的教練團、張滄彬老師，稱讚平鎮高中棒球隊養成球員的方式很優異，相信繼柯敬賢之後還會有很多很好的球員，之後可以往國外職棒發展。

今年台灣陸續有許多球員將旅外發展的好消息，包括投手林維恩加盟美職奧克蘭運動家隊、投手黃錦豪將加盟日職球隊，柯敬賢加盟道奇隊，還有鶯歌工商好手徐翔聖加盟日職東京養樂多隊，林鉑濬也有望明年就如願旅美。

迪柏表示，這是他看球這麼多年以來，台灣球員天分最好的一年，他也特別感謝中華民國棒球協會的努力，直言台灣業餘的野手和投手天分超越亞洲其他地區，去年U18世界盃棒球賽台灣辦得很好，也讓球員有更多曝光機會。

柯敬賢有入選今年亞洲青棒賽培訓隊，球團規劃讓他6月底跟亞青培訓隊請假到多明尼加先適應國外比賽強度，但亞青藍白賽時會回到台灣。

迪伯表示，球團認為代表國家打國際賽對球員來說很重要，未來只要台灣國家隊有需要柯敬賢，在沒有受傷的前提下，都會讓柯敬賢參加。