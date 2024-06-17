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棒球／柯敬賢14歲就被道奇注意 迪柏掛保證天分最好

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
道奇國際球探部副總迪柏（右二）認為，柯敬賢（中）是他看過最有天分的球員。記者蘇健忠／攝影
道奇國際球探部副總迪柏（右二）認為，柯敬賢（中）是他看過最有天分的球員。記者蘇健忠／攝影

17歲好手柯敬賢今天披上道奇隊91號球衣，準備展開旅美生涯，希望4年內能夠拚上大聯盟，道奇國際球探部副總迪柏（Jon Deeble）說：「很開心舉辦加盟儀式，在柯敬賢14歲時，就發現他是很特別的球員，我們的眼光是對的，球團也一致認為他很特別。」

迪柏指出，柯敬賢在去年世界青棒賽打擊出色，成為中華隊打進冠軍賽的重要原因，道奇內部自認他是大會MVP。

談到柯敬賢特別的部分，迪柏認為他在中外野區讓人驚豔，不但擁有速度、臂力，擊球率也非常高，還有超越同年齡的紀律。

柯敬賢將在月底先到道奇位於多明尼加的訓練營，7月再回台灣投入中華青棒隊培訓，確定參加9月亞洲青棒賽。

迪柏表示，柯敬賢會從道奇新人聯盟起步，打擊力量令人驚豔，自己長期看過很多球員，他的天分最好，未來會給予所有機會讓他成功。

道奇也了解柯敬賢對中華隊的重要性，迪柏說：「能為自己國家出賽非常重要，只要中華職棒、中華棒球協會有需要，在柯敬賢沒有受傷的情況下，道奇相當樂意配合。」

中華隊 柯敬賢 道奇

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