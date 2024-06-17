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棒球／克蕭、山本由伸獻上祝福 柯敬賢嚇一跳也透露目標
道奇隊簽下剛從平鎮高中畢業的17歲好手柯敬賢，今天在加盟儀式秀出隊上重量級左投克蕭（Clayton Kershaw）、日本巨投山本由伸的祝福影片，柯敬賢看到這一幕嚇了一大跳，他說：「完全不知此事，當下有點感動，很開心道奇用心準備。」
柯敬賢透露，道奇本來就是自己最喜歡的球隊，看到兩位前輩克蕭、山本為他加油，一定要好好加強自己，儘快登上大聯盟和他們一起比賽。
柯敬賢也露披上道奇91號球衣的原因，他表示，父親在前年9月13日去世，因此選前兩個數字做為背號。
未來目標4年內登上大聯盟，柯敬賢認為要加強之處是揮棒果斷性，面對球速更快的投手，不能再猶豫，旅美生活最重要還是語言，否則溝通會有困難，其他方面都覺得還OK，有向旅美前輩張育成請教相關意見。
柯敬賢也談到大谷翔平，他說：「大谷剛到美國打不好，還被說是高中生，後來不斷加強自己、突破自己，不再是高中生了。」
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