棒球／14歲就被道奇看到 柯敬賢加盟合約總值75萬美元
平鎮高中畢業好手柯敬賢今天舉行加盟美職洛杉磯道奇隊記者會，合約總值75萬美元，披上道奇91號球衣，道奇隊環太平洋區球探部長迪伯透露，從柯敬賢14歲時就開始關注這名「很特別的球員」。
17歲平鎮高中畢業外野手柯敬賢身材突出，去年在U18世界盃棒球賽舞台打出亮眼表現，拿下最佳防守球員和明星球員外野手，在世界舞台證明身手。
柯敬賢受到美職洛杉磯道奇隊青睞，開出總值75萬美元（約新台幣2421萬元）合約網羅，為目前為止台灣旅美外野手身價最高，今天加盟記者會上披上道奇91號球衣。
道奇隊環太平洋區球探部長迪伯（Jon Deeble）透露，台灣區球探Allen某天打電話跟他說，「台灣有個很特別的球員，你需要來這邊看他。」
迪伯表示，Allen是對的，道奇球團的人都一致認為柯敬賢是很特別的球員，去年在U18世界盃棒球賽出賽，相信大家可以看見柯敬賢無論在打擊、各方面表現都很出色，帶領台灣進到冠軍戰，「在我們心中，他是那個比賽的MVP。」
迪伯提到，柯敬賢守備位置是中外野手，這是棒球比賽很重要的位置，以柯敬賢的身材，有很好的速度和很好的臂力，擊球率很高，有超越同齡球員的本壘板紀律，兩好球之後也可以發揮很好的打擊，打擊力量也讓大家驚豔。
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