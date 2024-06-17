MLB／賈吉第26轟出爐無用！紅襪破紀錄單場9盜大勝洋基
洋基與紅襪世仇對決第3戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）首局就開轟，但紅襪單場狂敲13安，9次盜壘刷新隊史紀錄，終場以9：3擊敗洋基。
賈吉首局就挑戰綠色怪物，本季第26轟出爐，幫助洋基先馳得點。紅襪拉菲拉（Ceddanne Rafaela）2下敲出2分打點安打，3下和5下各攻進1分，取得4：1領先。
6上洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）敲出陽春砲，靠紅襪克勞佛（Kutter Crawford）暴投再添1分。7上洋基獲得無人出局滿壘大好機會，但紅襪牛棚凱利（Zack Kelly）連飆2K，再讓勒梅修（DJ LeMahieu）擊出飛球，瓦解洋基攻勢。
紅襪7下攻進3分大局，8下再添2分，終場以9：3大勝洋基。紅襪快腿漢彌爾頓（David Hamilton）全場4盜，杜蘭（Jarren Duran）也有2盜，團隊9盜打破隊史紀錄。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言