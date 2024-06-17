快訊

1千多頁被塗黑！數位身分證文件滿滿「馬賽克」如天書 藍：內政部想隱瞞什麼？

吞嚥困難又有家族病史！鄭弘儀自疑罹咽喉癌 醫揭真實病症

日本世界遺產「姬路城」要變貴了？外國客擬漲價4倍 盼改善觀光公害

MLB／賈吉第26轟出爐無用！紅襪破紀錄單場9盜大勝洋基

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉第26轟出爐。 美聯社
賈吉第26轟出爐。 美聯社

洋基紅襪世仇對決第3戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）首局就開轟，但紅襪單場狂敲13安，9次盜壘刷新隊史紀錄，終場以9：3擊敗洋基。

賈吉首局就挑戰綠色怪物，本季第26轟出爐，幫助洋基先馳得點。紅襪拉菲拉（Ceddanne Rafaela）2下敲出2分打點安打，3下和5下各攻進1分，取得4：1領先。

6上洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）敲出陽春砲，靠紅襪克勞佛（Kutter Crawford）暴投再添1分。7上洋基獲得無人出局滿壘大好機會，但紅襪牛棚凱利（Zack Kelly）連飆2K，再讓勒梅修（DJ LeMahieu）擊出飛球，瓦解洋基攻勢。

紅襪7下攻進3分大局，8下再添2分，終場以9：3大勝洋基。紅襪快腿漢彌爾頓（David Hamilton）全場4盜，杜蘭（Jarren Duran）也有2盜，團隊9盜打破隊史紀錄。

洋基 紅襪 賈吉

相關新聞

棒球／柯敬賢披上道奇91號球衣 目標4年內上大聯盟和大谷同場

剛從平鎮高中畢業的17歲好手柯敬賢，今天正式加盟道奇隊，披上91號球衣，成為歷年第10位加盟道奇的台灣球員，他說：「很開...

MLB／甦醒！大谷翔平炸裂雙響砲 道奇3發陽春彈擊退皇家

道奇與皇家三連戰最後一場，前一天打擊繳白卷的大谷翔平狂轟雙響砲，分別是本季第18、19號全壘打，兩發都是陽春砲，加上弗里曼（Freddie Freeman）也補上一發，道奇就靠著3支全壘打以3比0拿下

MLB／山本由伸右肩旋轉肌袖拉傷 道奇教頭：不會整季報銷

道奇隊日籍強投山本由伸昨天面對皇家隊，只投2局就緊急退場，今天球團將他放進傷兵名單，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，山本右肩旋轉肌袖拉傷，需休息一段時間，本季尚未報銷。 山本由

棒球／克蕭、山本由伸獻上祝福 柯敬賢嚇一跳也透露目標

道奇隊簽下剛從平鎮高中畢業的17歲好手柯敬賢，今天在加盟儀式秀出隊上重量級左投克蕭（Clayton Kershaw）、日...

MLB／貝茲遭觸身球砸傷歸期未定 道奇教頭考慮大谷打第一棒

道奇隊今天在大谷翔平雙響砲帶領下，以3：0擊退皇家隊。不過又傳出壞消息，球隊開路先鋒貝茲（Mookie Betts）第7局被觸身球砸中，導致左手骨折，預計會缺陣一段時間。 貝茲被皇家右投艾塔維拉

MLB／山本由伸2局早退 道奇教頭考慮放傷兵：可能性高

道奇隊日本投手山本由伸今天僅投2局就退場，球團回報原因是三頭肌緊繃，接下來是否會進入傷兵名單？賽後總教練羅伯茲坦言：「可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。