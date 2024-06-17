MLB／賈吉第26轟出爐無用！紅襪破紀錄單場9盜大勝洋基

洋基與紅襪世仇對決第3戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）首局就開轟，但紅襪單場狂敲13安，9次盜壘刷新隊史紀錄，終場以9：3擊敗洋基。

賈吉首局就挑戰綠色怪物，本季第26轟出爐，幫助洋基先馳得點。紅襪拉菲拉（Ceddanne Rafaela）2下敲出2分打點安打，3下和5下各攻進1分，取得4：1領先。

Aaron Judge: 1

Green Monster: 0 pic.twitter.com/fQKGBnhL5g — MLB (@MLB) 2024年6月16日

6上洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）敲出陽春砲，靠紅襪克勞佛（Kutter Crawford）暴投再添1分。7上洋基獲得無人出局滿壘大好機會，但紅襪牛棚凱利（Zack Kelly）連飆2K，再讓勒梅修（DJ LeMahieu）擊出飛球，瓦解洋基攻勢。

紅襪7下攻進3分大局，8下再添2分，終場以9：3大勝洋基。紅襪快腿漢彌爾頓（David Hamilton）全場4盜，杜蘭（Jarren Duran）也有2盜，團隊9盜打破隊史紀錄。