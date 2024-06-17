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棒球／柯敬賢披上道奇91號球衣 目標4年內上大聯盟和大谷同場

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
柯敬賢將披上道奇91號戰袍。攝影／蘇建忠
柯敬賢將披上道奇91號戰袍。攝影／蘇建忠

剛從平鎮高中畢業的17歲好手柯敬賢，今天正式加盟道奇隊，披上91號球衣，成為歷年第10位加盟道奇的台灣球員，他說：「很開心簽下合約，目標是4年內登上最高層級，和偶像大谷翔平一起比賽。」據了解，柯敬賢的簽約為75萬美元。

柯敬賢出身高雄市復興國小、七賢國中，升上高中後加入平鎮青棒隊，去年入選U18世界青棒賽國手，今年玉山盃青棒賽奪得打點王；道奇球團指出，柯敬賢14歲時，就開始注意他的身手。

柯敬賢表示，會開始打棒球是因和哥哥一起運動，媽媽一開始很拒絕，認為打球很辛苦，怕他們撐不下去。

柯敬賢與媽媽合影。記者蘇建忠／攝影
柯敬賢與媽媽合影。記者蘇建忠／攝影

他說：「一開始打球是覺得好玩，後來看到大聯盟比賽，產生到外國打球的想法，看看有沒有機會站上這個舞台。」

柯敬賢透露，最喜歡的球隊就是道奇，這是一支強隊，有很多明星，當初最喜歡的球員貝林傑（Cody Bellinger），也感謝媽媽一直支持和鼓勵，已經成功完成答應她的事。

柯媽媽今天也出席記者會，心情有些激動，她說：「看見兒子成功了，不會忘記所有幫助我們的人，希望兒子在這條道路上可以成功，最重要是健康、快樂、勇敢，爸爸媽媽永遠愛你，你是最棒的。」

柯敬賢加入道奇。記者蘇建忠／攝影
柯敬賢加入道奇。記者蘇建忠／攝影

平鎮高中 柯敬賢 道奇

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