MLB／貝茲遭觸身球砸傷歸期未定 道奇教頭考慮大谷打第一棒

道奇隊今天在大谷翔平雙響砲帶領下，以3：0擊退皇家隊。不過又傳出壞消息，球隊開路先鋒貝茲（Mookie Betts）第7局被觸身球砸中，導致左手骨折，預計會缺陣一段時間。

貝茲被皇家右投艾塔維拉（Dan Altavilla）的97.9英里（約157.5公里）速球砸中左手，當場倒地痛苦大叫。羅伯茲表示貝茲不需動手術，傷勢也不會導致賽季報銷，但還沒有回歸時程表。

Mookie Betts exited the game after being hit in the hand with a 98mph fastball pic.twitter.com/lmRB3571Tt — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年6月16日

貝茲預計明天與醫生會面討論治療方式，他樂觀地說，「我會看隊友比賽，幫他們加油，除此之外只能休息。可以把這段時間當心理調整，傷勢痊癒後後再上場。」

道奇預計讓羅哈斯（Miguel Rojas）和赫南德茲（Enrique Hernández）分擔游擊防區，羅伯茲還考慮讓大谷翔平扛第一棒，對此大谷表示，「關鍵選手缺陣會改變打線安排，頂替的選手會改變打序，我認為只能靠大家彌補這點。」