MLB／山本由伸右肩旋轉肌袖拉傷 道奇教頭：不會整季報銷

道奇隊日籍強投山本由伸昨天面對皇家隊，只投2局就緊急退場，今天球團將他放進傷兵名單，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，山本右肩旋轉肌袖拉傷，需休息一段時間，本季尚未報銷。

山本由伸8日面對洋基隊，投了個人大聯盟生涯新高的106球，羅伯茲讓他「投1休7」再面對皇家，沒想到身體卻出狀況，球速明顯下滑，只投2局就退場。

如今確定傷勢為右肩旋轉肌袖拉傷，羅伯茲表示山本球季不會報銷，「山本目前還沒有回歸時程表，未來幾周內不會投球，檢查結果顯示沒有撕裂。」

羅伯茲認為賽季最重要的時刻尚未到來，「他的健康是最重要的，對我們來說，將他放進傷兵名單，讓他重新調整，是最明智的決定。」

對於山本連4戰用球數破百，羅伯斯直言，「如果看球數可以說很寬鬆，他在日本單場用球數都120球左右，這也是為何我們將球數維持100球，也有比較多休息天數，多數人認為他用球數偏少。」

今天敲出雙響砲的大谷翔平，在賽後接受採訪時談到球隊目前的傷兵狀況，「我們球隊正經歷艱難的時刻，希望可以一起努力，互相幫助，希望他們早日康復。」