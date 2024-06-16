MLB／山本由伸2局早退 道奇教頭考慮放傷兵：可能性高
道奇隊日本投手山本由伸今天僅投2局就退場，球團回報原因是三頭肌緊繃，接下來是否會進入傷兵名單？賽後總教練羅伯茲坦言：「可能性很高。」
山本由伸前一場對洋基隊用球數本季新高，又是連4場投滿100球，刻意讓他休息7天再登板，不料今天對皇家隊投2局用了28球，被打出1支安打、三振和保送各1次，無失分，但回到休息室休息後就沒再上場。
球團宣布原因是三頭肌緊繃，羅伯茲表示：「接下來會跟醫生討論，觀察他明天的狀況，再決定是不是需要進一步的治療。」
羅伯茲也透露，山本在對洋基投完後就感覺肩膀有點痠痛，過程中也都有保持溝通，「球季中感覺到疼痛是正常的，當時我們覺得他可以先發，如果有感覺危險是不會讓他投球的，第2局結束後，他的三頭肌變得緊繃，所以才決定換投。」
山本由伸則表示，這周肩膀一直有點痠痛，但狀況有逐漸好轉，今天熱身時也還是有些緊繃，但沒有太大問題，所以決定今天可以登板投球，「投球過程中，逐漸感覺到緊繃感增加，所以提早告訴教練，請求換投。」
對於接下來的安排，山本由伸表示，應該會進行檢查，「但感覺上不會很嚴重。」至於球團是否將他放入傷兵名單，山本說：「我不確定會怎麼樣，但感覺上不會休息很長的時間。」
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