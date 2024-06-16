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MLB／球速明顯下滑！山本由伸先發2局 因傷緊急退場

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MLB／洋基洛登拚第10勝失利 全壘打王賈吉連4戰未開轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「法官」賈吉連續4場比賽未出現全壘打。 美聯社
「法官」賈吉連續4場比賽未出現全壘打。 美聯社

洋基隊左投洛登（Carlos Rodon）今天在波士頓芬威球場失靈，先發5局失5分吞敗，未能成為大聯盟本季第2位10勝投手，紅襪隊終場8：4獲勝，3連戰前兩戰打平。

洛登從5月9日投贏太空人隊開始，連續7場比賽都以優質先發奪勝，今天對紅襪撐不滿6局被揮出7支安打，投出7次三振、3次保送，失5分全是自責分，終止7連勝紀錄，戰績變成9勝3敗、防禦率3.28。

費城人隊左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）仍是大聯盟唯一10勝投手，本季14場先發投出10勝1敗、防禦率1.77。

紅襪前兩局就從洛登的手中攻下5分奠定勝基，洋基打完6局2：5落後，7局上索托（Juan Soto）轟出中外野392英尺陽春砲，本季第18轟出爐，大聯盟排名並列第5，未能改變戰局，洋基終場仍以3分之差落敗。

「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數1安打、被保送1次，連續4場比賽未出現全壘打，本季25轟仍在大聯盟排名第1。

金鶯隊今天在巴爾的摩主場以6：2擊敗費城人隊，近9戰拿到7勝，在美聯東區緊咬洋基，只落後2.5場勝差。

大聯盟 洋基 紅襪

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