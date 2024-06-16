MLB／球速明顯下滑！山本由伸先發2局 因傷緊急退場
道奇強投山本由伸在歷經7天休息後先發登板面對堪薩斯皇家，但僅投了2局就突然因傷提前退場，初步評估為右三頭肌緊繃。
山本由伸在2局投球中用了28球，被打出1支安打、三振和保送各1次，無失分，防禦率降為2.92。山本近期狀態出色，已經連續13局沒有掉分。
退場後山本由伸回到休息室觀察傷勢情況；總教練羅伯茲（Dave Roberts）等也緊急前去了解情況，並要求牛棚盡快準備，由葛洛夫（Michael Grove）接替投球。
媒體也提到山本由伸此戰的球速明顯下滑，直球平均為94.2英哩，最快為95.9英哩，整體球速不如前一場對洋基的好投。
山本由伸本季累積6勝2敗，效力小熊的今永昇太今天又送出一場優質先發，取得第7勝。
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