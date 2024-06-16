快訊

MLB／今永昇太抓紅雀奪第7勝 小熊三冠王被隊友喻為MVP

頂大二階報名率跌至7成考生現賭徒心理 要擊敗升學系統

槍手連開28槍！美密西根爆隨機槍殺 至少10人中彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今永昇太抓紅雀奪第7勝 小熊三冠王被隊友喻為MVP

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小熊隊左投今永昇太以優質表現奪下本季第7勝。 路透社
小熊隊左投今永昇太以優質表現奪下本季第7勝。 路透社

小熊隊左投今永昇太今天在芝加哥主場登板，對紅雀隊先發7局只失1分，優質表現奪下本季第7勝，不但是日本最多勝投手，也是小熊三冠王，領軍5：1獲勝，3連戰前兩戰扳平戰局，小熊二壘手霍納（Nico Hoerner）說：「今永是我們的MVP，對我們來說也是一股不可思議的力量。」

今永投103球完成7局任務，單場用球數是個人生涯新高，被揮出4支安打，飆出6次三振、未有保送，本季戰績升至7勝1敗、防禦率1.89、奪三振78次。

生涯首次對決紅雀，今永再度投出高水準表現，防禦率在大聯盟排名第3，本季在主場7度登板投出3連勝，防禦率只有1.31。

小熊總教練康索（Craig Counsell）對今永的表現讚不絕口，他說：「令人難以置信的比賽，速球投得很好，進壘位置非常出色。」

紅雀終止本季對戰小熊3連勝，教頭馬莫（Oliver Marmol）也說：「今永表現出色，四縫線速球搭配快速指叉球，真的讓打者很難應付，打線無法串聯。」

今永4局上先失1分，小熊4局下立刻追回兩分逆轉戰局，7局下哈普（Ian Happ）轟出3分砲，紅雀大勢已去。

「很難想像如果沒有今永，我們會怎麼樣。」霍納表示，今永充滿自信、而且很冷靜，也不害怕表現出情緒，輪到他登板先發的日子，都會有一種讓人興奮的感覺，球迷也有相同感受。

小熊隊 紅雀

延伸閱讀

MLB／官網最新投手實力榜出爐！今永昇太從首位跌至第9

MLB／今永昇太連2場大失血又丟失5分 但打線超給力逃敗

MLB／因休10天被打爆？今永昇太否認並解釋原因

MLB／休10天害的？ 今永昇太狂失7分丟防禦率王還吞首敗

相關新聞

MLB／今永昇太抓紅雀奪第7勝 小熊三冠王被隊友喻為MVP

小熊隊左投今永昇太今天在芝加哥主場登板，對紅雀隊先發7局只失1分，優質表現奪下本季第7勝，不但是日本最多勝投手，也是小熊...

MLB／大谷翔平平凡雙安 後段棒次2轟追平助道奇止2連敗

道奇隊0：3的落後，今天不靠MVP連線追擊，而是靠後段棒次開轟，8局下再由弗里曼（Freddie Freeman）補上超...

MLB／每次上場都在傷害球隊 太空人認賠釋出前美聯MVP

太空人終於受不了了，今天宣布釋出表現低迷的前美聯MVP、37歲古巴重砲阿布瑞尤（Jose Abreu），這筆3年5850萬美元合約只走了一年半，等於提前認賠，球團將支付合約剩餘的3080萬美元。

MiLB／林昱珉離開傷兵重返2A 復出首戰5局2責失

台灣左投林昱珉4月底因界外球擊中下巴導致骨折，6月9日在新人聯盟復健賽大殺四方，今天重返2A戰場，面對遊騎兵隊2A先發5...

MiLB／李灝宇頭部觸身球後猛敲3安 鄭宗哲敲安破低潮

老虎隊2A與海盜隊2A今天交手，兩隊台將都有收穫，昨天挨頭部觸身球的李灝宇不只先發，還敲出3安猛打賞，海盜隊的鄭宗哲則終...

MLB／張育成復健順利 下周開始復健賽

效力光芒隊3A的台灣好手張育成，5月時因守備受傷進入傷兵名單，如今傳出好消息，張育成透過個人社群回報，復健過程順利，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。