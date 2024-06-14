MLB／前隊友對道奇MVP打線2天6K 王建民：羨慕
遊騎兵隊39歲的投手羅伯森（David Robertson），連續兩天面對道奇隊MVP三連星，都投出3連K，前隊友、中信兄弟隊投手教練王建民聽聞此事說了兩字：「羨慕。」
王建民在洋基隊發光發熱時期，正是羅伯森幫忙把關後防，當時戰友一一淡出，今年球季只剩下羅伯森還在大聯盟奮鬥。
王建民在大聯盟是2016年最後一年效力皇家隊，當時年紀36歲，知道過去隊友還在打拚，王建民說：「他能夠在大聯盟投這麼久，真的很不容易。」
羅伯森連續兩天面對貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman），都是連續3次三振解決，今天球速最快更來到96.1哩，不過王建民對此倒是沒那麼意外，「他年輕時球速就很不錯。」
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