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MLB／官網曝關鍵時刻軟手數據 大谷翔平：會維持相同策略
道奇隊MVP三連星連2戰被遊騎兵隊39歲老將羅伯森（David Robertson）壓制，大谷翔平稱讚這名老將球種使用很好，並強調不會輕易改變打擊策略。
羅伯森昨天成為第一位連續三振貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平和弗里曼（Freddie Freeman）的投手，今天再度複製神勇表現，大谷賽後盛讚羅伯森，「他把球種混合使用得很好，我們其實能把球打得扎實，但球棒差了幾英吋。」
大聯盟官網報導指出，大谷翔平在高張力（high-leverage）情況下打得很掙扎，45打數只有10安打（1長打），打擊率0.222。大谷在中張力時，91打數31安打，打擊率0.341；低張力時有11轟和19分打點。
對此，大谷翔平表示，「作為一個團隊或個人，總是會有高低起伏。當事情發展不順時，任何東西都會被放在顯微鏡下，我會維持相同策略，進行高品質擊球。」
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