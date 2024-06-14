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MLB／紐媒曝洋基想補投手 鎖定馬林魚守護神和大聯盟三振王

聯合新聞網／ 綜合報導
馬林魚隊守護神史考特。 美聯社
馬林魚隊守護神史考特。 美聯社

洋基本季引進索托（Juan Soto）後，打擊能力大幅提升，加上先發輪值的穩定表現，打出大聯盟最佳戰績。不過《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基還想在交易大限前補強牛棚。

洋基本季牛棚防禦率3.19，排大聯盟第3佳，海曼指出，洋基對馬林魚隊守護神史考特（Tanner Scott）感興趣，他今年主投28局投出31K，防禦率1.93，每局被上壘率1.21。除洋基外，道奇、費城人和金鶯等隊也有意得到史考特。

大聯盟三振王克羅謝。 法新社
大聯盟三振王克羅謝。 法新社

除史卡特外，洋基也對效力白襪隊的大聯盟三振王克羅謝（Garrett Crochet）有興趣，他今年先發15場，主投82.2局就送出116次三振，防禦率3.16，每局被上壘率0.90。不過克羅謝曾動TJ手術，且近3個賽季都是擔任牛棚，今年才轉先發。

海曼也提到，儘管洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）狀態低迷，仍未打算交易來一壘手，例如大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），而是用勒梅修（DJ LeMahieu）頂替。二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）本季也打不好，不過還有柏蒂（Jon Berti）等人可替代。

洋基 白襪 道奇 馬林魚

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