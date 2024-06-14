快訊

立院大怒神電梯又出包！兩立委受困10分鐘怒批：搞什麼

抓到了！租屋糾紛涉縱火燒屋 台灣女背包客遭澳警逮捕

又漏水！桃機2航廈「室內下雨」美食區、貴賓室都遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／王建民前隊友連2天K暈道奇MVP打線 遊騎兵2連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平和貝茲、弗里曼今天又在關鍵時刻連吞3K，道奇飲恨吞敗。 路透社
大谷翔平和貝茲、弗里曼今天又在關鍵時刻連吞3K，道奇飲恨吞敗。 路透社

遊騎兵隊39歲的投手羅伯森（David Robertson），連續兩天面對道奇隊MVP三連星，都投出3連K，而遊騎兵隊今天也以3：1擊敗道奇隊，拿下2連勝。

羅伯森這個名字對台灣球迷來說很耳熟，他在效力洋基隊的時期，正好與王建民發光時間重疊，建仔當時戰友一一淡出，今年只剩下羅伯森還在大聯盟奮鬥。

羅伯森昨天在8局下登板，面對貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman），先是連續2次的三球三振，最後用9顆球三振掉弗里曼，守住3：1的優勢，最終遊騎兵以3：2贏球。

今天劇本十分相似，同樣是8局下遊騎兵3：1領先，羅伯森登板後卻是觸身球、安打，浮現無人出局、一三壘有人危機，然而又是接連對貝茲、大谷翔平投出三球三振，再用6顆球三振掉弗里曼，將領先維繫下去，而這次遊騎兵隊9局下沒再掉分。

大谷翔平昨天締造連2場開轟，今天球棒卻徹底熄火，1局下敲出滾地出局，3局下左外野飛球出局、6局下滾地出局，8局下則吞下三振，4打數0安打，打擊率下降到3成06，無緣締造連3場開轟。

遊騎兵隊朗福德（Wyatt Langford）單場2安、2打點演出，加上先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）7局被敲4支安打僅失1分的好投，貢獻勝利，道奇隊唯一得分是7局下帕赫斯（Andy Pages）的陽春砲。

大谷翔平 遊騎兵

延伸閱讀

MLB／嗆大都會是爛隊後丟工作 羅培茲簽小聯盟約轉戰小熊

中職／王建民罕見動怒抗議自曝摔壞碼表 笑喊魏碩成要賠

中職／沒畫面！計時爭議變自動保送 王建民氣到衝出來

MLB／大谷翔平「狗狗日」獲轉隊後首敬遠 被封「二壘上的大型犬」

相關新聞

MLB／王建民前隊友連2天K暈道奇MVP打線 遊騎兵2連勝

遊騎兵隊39歲的投手羅伯森（David Robertson），連續兩天面對道奇隊MVP三連星，都投出3連K，而遊騎兵隊今...

MLB／賈吉吞4K、終結者放火 洋基不敵皇家結束對美中15連勝

洋基賽前面對美聯中區球隊已豪取15連勝，今天與皇家交手，8上攻3分逆轉戰局，但終結者霍梅斯（Clay Holmes）砸鍋，皇家終場以4：3氣走洋基，避免系列賽遭4戰橫掃。 4下皇家帕斯昆汀（Vi

MiLB／單場雙安狀況正好 李灝宇挨92哩頭部觸身球

老虎2A與海盜2A今天繼續交手，兩位台灣好手同場較勁，卻出現台灣球迷不樂見的景象，效力老虎隊的李灝宇單場雙安，卻在最後打...

MiLB／林盛恩生涯首轟！OPS飆到1.018 打擊率破3成

旅美台將林盛恩今年在紅人隊新人聯盟層級展現宰制級打擊火力，賽前OPS（整體攻擊指數）來到0.981，但直到今天對釀酒人隊...

MLB／官網公布打擊實力榜！賈吉穩居第1、大谷翔平跌至第4

大聯盟官網公布最新一期打者實力排行榜，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）持續穩居第1，道奇隊日籍球星大谷翔平雖手感加溫，但排名仍下滑。 賈吉與上次民調一樣排第1，隊友索托（Juan So

MLB／馬丁尼茲第321轟才是再見全壘打 僅次鐵爺、巴提斯塔

現年36歲的重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）職業生涯征戰13年，終於敲出首支再見全壘打，幫助大都會隊以3：2氣走馬林魚隊。 大都會8局打完以1：2落後，5月底受傷的守護神狄亞茲（Edw

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。