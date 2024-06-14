聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／王建民前隊友連2天K暈道奇MVP打線 遊騎兵2連勝
遊騎兵隊39歲的投手羅伯森（David Robertson），連續兩天面對道奇隊MVP三連星，都投出3連K，而遊騎兵隊今天也以3：1擊敗道奇隊，拿下2連勝。
羅伯森這個名字對台灣球迷來說很耳熟，他在效力洋基隊的時期，正好與王建民發光時間重疊，建仔當時戰友一一淡出，今年只剩下羅伯森還在大聯盟奮鬥。
羅伯森昨天在8局下登板，面對貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman），先是連續2次的三球三振，最後用9顆球三振掉弗里曼，守住3：1的優勢，最終遊騎兵以3：2贏球。
今天劇本十分相似，同樣是8局下遊騎兵3：1領先，羅伯森登板後卻是觸身球、安打，浮現無人出局、一三壘有人危機，然而又是接連對貝茲、大谷翔平投出三球三振，再用6顆球三振掉弗里曼，將領先維繫下去，而這次遊騎兵隊9局下沒再掉分。
大谷翔平昨天締造連2場開轟，今天球棒卻徹底熄火，1局下敲出滾地出局，3局下左外野飛球出局、6局下滾地出局，8局下則吞下三振，4打數0安打，打擊率下降到3成06，無緣締造連3場開轟。
遊騎兵隊朗福德（Wyatt Langford）單場2安、2打點演出，加上先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）7局被敲4支安打僅失1分的好投，貢獻勝利，道奇隊唯一得分是7局下帕赫斯（Andy Pages）的陽春砲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言