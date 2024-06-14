MLB／王建民前隊友連2天K暈道奇MVP打線 遊騎兵2連勝

遊騎兵隊39歲的投手羅伯森（David Robertson），連續兩天面對道奇隊MVP三連星，都投出3連K，而遊騎兵隊今天也以3：1擊敗道奇隊，拿下2連勝。

羅伯森這個名字對台灣球迷來說很耳熟，他在效力洋基隊的時期，正好與王建民發光時間重疊，建仔當時戰友一一淡出，今年只剩下羅伯森還在大聯盟奮鬥。

羅伯森昨天在8局下登板，面對貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman），先是連續2次的三球三振，最後用9顆球三振掉弗里曼，守住3：1的優勢，最終遊騎兵以3：2贏球。

David Robertson is the only pitcher this season to strike out Mookie Betts, Shohei Ohtani and Freddie Freeman in succession.



He's done it in back-to-back games. pic.twitter.com/5RRl51XBB8 — MLB (@MLB) 2024年6月14日

今天劇本十分相似，同樣是8局下遊騎兵3：1領先，羅伯森登板後卻是觸身球、安打，浮現無人出局、一三壘有人危機，然而又是接連對貝茲、大谷翔平投出三球三振，再用6顆球三振掉弗里曼，將領先維繫下去，而這次遊騎兵隊9局下沒再掉分。

大谷翔平昨天締造連2場開轟，今天球棒卻徹底熄火，1局下敲出滾地出局，3局下左外野飛球出局、6局下滾地出局，8局下則吞下三振，4打數0安打，打擊率下降到3成06，無緣締造連3場開轟。

遊騎兵隊朗福德（Wyatt Langford）單場2安、2打點演出，加上先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）7局被敲4支安打僅失1分的好投，貢獻勝利，道奇隊唯一得分是7局下帕赫斯（Andy Pages）的陽春砲。