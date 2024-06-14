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MLB／官網公布打擊實力榜！賈吉穩居第1、大谷翔平跌至第4

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平近期打擊陷入低潮。 路透
大谷翔平近期打擊陷入低潮。 路透

大聯盟官網公布最新一期打者實力排行榜，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）持續穩居第1，道奇隊日籍球星大谷翔平雖手感加溫，但排名仍下滑。

賈吉與上次民調一樣排第1，隊友索托（Juan Soto）從第4升到第2，金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）從第5衝上第3，大谷翔平從第2跌至第4。

第5至第10名依序是皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）、費城人隊強打哈波（Bryce Harper）、守護者隊拉米瑞茲（José Ramírez）、道奇貝茲（Mookie Betts）、勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）與太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。

賈吉漸入佳境，火力大放送。 法國新聞社
賈吉漸入佳境，火力大放送。 法國新聞社

官網指出，賈吉成功捍衛第1名沒有任何爭議，44場比賽狂轟22發全壘打，打擊三圍是誇張的0.383/.505/.922。大谷則在過去幾周表現下滑，但他敲出本季第17轟後，155壘打數仍領先國聯。官網認為，大谷仍有機會角逐生涯第3座MVP。

大谷翔平 索托 賈吉

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