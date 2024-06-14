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MLB／馬丁尼茲第321轟才是再見全壘打 僅次鐵爺、巴提斯塔

聯合新聞網／ 綜合報導
馬丁尼茲(中)敲出生涯首支再見全壘打。 美聯社
馬丁尼茲(中)敲出生涯首支再見全壘打。 美聯社

現年36歲的重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）職業生涯征戰13年，終於敲出首支再見全壘打，幫助大都會隊以3：2氣走馬林魚隊。

大都會8局打完以1：2落後，5月底受傷的守護神狄亞茲（Edwin Diaz）復出，9上登板送出三上三下。

9下馬林魚終結者史考特（Tanner Scott）登板，大都會首名打者林多（Francisco Lindor）獲得保送，下一棒尼莫（Brandon Nimmo）被三振，結果馬丁尼茲鎖定一顆偏低滑球，將球夯出右外野大牆，成為致勝英雄。

馬丁尼茲生涯第321轟才是再見全壘打，僅次「鐵爺」塔薛爾拉（Mark Teixeira）的409轟和巴提斯塔（Jose Bautista）的337轟。馬丁尼茲受訪時回憶，「球擊出去時，我不知道要做什麼。」他也笑稱，「我朋友都準備笑我，『這件事花了13年』。」

J.D. Martinez 大都會 馬林魚

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