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MLB／賈吉吞4K、終結者放火 洋基不敵皇家結束對美中15連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉4打席都被三振。 美聯社
賈吉4打席都被三振。 美聯社

洋基賽前面對美聯中區球隊已豪取15連勝，今天與皇家交手，8上攻3分逆轉戰局，但終結者霍梅斯（Clay Holmes）砸鍋，皇家終場以4：3氣走洋基，避免系列賽遭4戰橫掃。

4下皇家帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）敲出帶有2分打點的長打，先馳得點。皇家先發馬許（Alec Marsh）面對連2戰得分破雙位數的洋基打線，主投7局投出7K和2保送，只被敲1支安打，沒有失分。洋基先發左投柯特斯（Nestor Cortes）則繳出7局失2分表現。

8上皇家換薛瑞柏（John Schreiber）接替投球，洋基瑞佐（Anthony Rizzo）敲出陽春砲破蛋，隨後1出局攻佔一三壘，沃爾普（Anthony Volpe）擊出滾地球送回三壘跑者，皇家換左投塞爾帕（Angel Zerpa），仍被索托（Juan Soto）敲超前比數安打。

9下洋基推出霍姆斯關門，1出局後瓦特斯（Drew Waters）擊出內野安打，梅蘭德斯（MJ Melendez）代打成為第2個出局數，伊斯貝爾（Kyle Isbel）敲安形成一三壘有人，下一賈西亞（Maikel Garcia）掃出三壘方向車布邊安打，2位跑者都順利回本壘，皇家以4：3扳倒洋基。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本場4打數全吞下三振，霍梅斯本季第4次救援失敗，柯特斯受訪時強調對霍梅斯仍充滿信心，「他是我們的終結者，已經做了好幾年，真的很棒。有些狀況偶爾會發生，我們都希望他繼續像現在這樣投球。」

洋基 皇家

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