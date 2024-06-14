MiLB／單場雙安狀況正好 李灝宇挨92哩頭部觸身球

老虎2A與海盜2A今天繼續交手，兩位台灣好手同場較勁，卻出現台灣球迷不樂見的景象，效力老虎隊的李灝宇單場雙安，卻在最後打席遭到92哩觸身球擊中頭部，好在後續還能自行走下場，最終是海盜隊以2：0獲勝。

李灝宇昨天中斷連3場敲安，不過今天擔任先發第2棒、二壘手，首打席就敲出二壘安打，3局上的滾地球形成雙殺，6局上則敲出左外野一壘安打。

Yikes. Hao-Yu Lee takes a 92mph fastball to the helmet. He appeared to be okay, but he did leave the game. pic.twitter.com/TmRG5LZoAQ — Tigers ML Report (@tigersMLreport) 2024年6月14日

8局上李灝宇的第4個打席，凱瑞（ Jack Carey）投出的第3球突然直朝李灝宇頭部而去，李灝宇來不及閃避被擊中頭部，還好有頭盔防護，雖然一度倒地，但後來看起來沒有太大狀況，球隊仍將他換下場休息。

李灝宇3打數2安打，打擊率上升到2成85，另一方面擔任海盜隊第1棒游擊手的鄭宗哲，今天4打數無安打，打擊率下降到2成17，不過守備上參與2次雙殺，其中1次就是3局上李灝宇的雙殺打。