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MiLB／單場雙安狀況正好 李灝宇挨92哩頭部觸身球
老虎2A與海盜2A今天繼續交手，兩位台灣好手同場較勁，卻出現台灣球迷不樂見的景象，效力老虎隊的李灝宇單場雙安，卻在最後打席遭到92哩觸身球擊中頭部，好在後續還能自行走下場，最終是海盜隊以2：0獲勝。
李灝宇昨天中斷連3場敲安，不過今天擔任先發第2棒、二壘手，首打席就敲出二壘安打，3局上的滾地球形成雙殺，6局上則敲出左外野一壘安打。
8局上李灝宇的第4個打席，凱瑞（ Jack Carey）投出的第3球突然直朝李灝宇頭部而去，李灝宇來不及閃避被擊中頭部，還好有頭盔防護，雖然一度倒地，但後來看起來沒有太大狀況，球隊仍將他換下場休息。
李灝宇3打數2安打，打擊率上升到2成85，另一方面擔任海盜隊第1棒游擊手的鄭宗哲，今天4打數無安打，打擊率下降到2成17，不過守備上參與2次雙殺，其中1次就是3局上李灝宇的雙殺打。
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