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MLB／嗆大都會是爛隊後丟工作 羅培茲簽小聯盟約轉戰小熊

聯合新聞網／ 綜合報導
前大都會隊後援投手羅培茲轉戰小熊。 美聯社
前大都會隊後援投手羅培茲轉戰小熊。 美聯社

大都會隊後援投手羅培茲（Jorge Lopez）日前嗆大都會是爛隊，還把手套丟到觀眾席，事後馬上遭指定讓渡（DFA），如今小熊隊以小聯盟合約網羅他。

羅培茲5月30日被道奇隊日籍球星大谷翔平敲全壘打，對決弗里曼（Freddie Freeman）時，三壘審沒判弗里曼出棒過半，羅培茲與三壘審爭執後被驅逐出場，退場前他將手套丟到觀眾席，賽後受訪時還稱大都會是爛隊，結果當天就被DFA。

羅培茲職業生涯9年效力過6支球隊，出賽258場（58場先發），防禦率5.42。2022年他在金鶯隊擔任終結者繳出好表現，入選明星賽，但季中被交易到雙城隊後成績下滑，今年轉戰大都會出賽28場，防禦率3.76，每局被上壘率1.37。

本季小熊牛棚防禦率4.47，大聯盟倒數第7。今天靠著貝林傑（Cody Bellinger）逆轉三分砲，以4：3擊退光芒隊，目前戰績33勝35敗，落後國聯中區龍頭釀酒人7場勝差。

大都會 小熊

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