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MLB／道奇「紅綠燈」壞了？帕赫斯承認是自己沒看見

聯合新聞網／ 綜合報導
帕赫斯被觸殺出局。 路透
帕赫斯被觸殺出局。 路透

道奇隊今天在主場迎戰遊騎兵隊，9下道奇有追平機會，但帕赫斯（Andy Pages）在本壘前被觸殺出局，成為最後一個出局數。帕赫斯受訪時坦言，沒有看到三壘指導員阻止他前進的手勢。

道奇9下2出局攻占一二壘，海瓦德（Jason Heyward）敲出中右外野二壘安打，遊騎兵中外野手塔維拉斯（Leody Taveras）一開始接球有瑕疵，二壘跑者史密斯（Will Smith）輕鬆回本壘得分，一壘跑者帕赫斯一路狂奔，但在本壘前被觸殺。

帕赫斯受訪時承認沒看見三壘指手勢，「我看到中外野手漏球，就繼續往前衝，我無論如何都會嘗試得分，因為我知道自己是追平分跑者。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則表示，帕赫斯是一名經驗不多的年輕球員，這是學習的好機會，他也稱讚遊騎兵守備，「這需要一個完美的傳球和轉傳，他們打出一場精彩的比賽。」

道奇

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