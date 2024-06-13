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MLB／洋基單場3轟連2天開皇家魯閣 史丹頓曝打線進步原因
洋基隊今天面對皇家隊打線再度爆發，單場3發全壘打，終場以11：5痛宰皇家，洋基面對國聯中區球隊已取得15連勝，目前戰績49勝21敗，超越費城人隊成大聯盟最佳。
首局洋基打線就狂灌6分，包含崔維諾（Jose Trevino）的三分砲，5上「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）再夯出449英尺的大號兩分砲，形成8：0領先。
6下皇家好不容易追回2分，但7上洋基托瑞斯（Gleyber Torres）又扛出三分砲，儘管皇家7下又追3分，洋基仍以11：5贏球，收下4連勝。
洋基去年場均得分聯盟第25，今年提升至聯盟第3，除索托（Juan Soto）加盟外，史丹頓認為球員間打擊後的溝通很重要，「我認為今年特別強調這點，觀察任何沒有注意到的細節，或投手對我們進攻做的調整，這是不斷進行的事。」
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