MLB／讓球迷看得到NBA第4戰 基襪大戰提前開打

塞爾蒂克隊在NBA總冠軍賽取得3勝0敗聽牌優勢，大聯盟賽事為了服務波士頓體育迷，原訂美國時間6月14日的洋基隊與紅襪隊之戰提前開打，讓球迷有機會接上當天晚上8點半舉行的NBA總冠軍賽第4戰。

大聯盟官網今天宣布，紅襪將6月14日在芬威主場對上洋基的比賽，開打時間從晚上7點10分提前到6點30分，當天5點就開放進場。

更改時間的原因也很簡單，紅襪聲明中指出，為了體貼球迷的需求，當天8點30分是塞爾蒂克對上獨行俠隊的NBA總冠軍賽第4戰，基襪大戰打完或是看到一半還趕得及回家支持「綠衫軍」，也在最後留下一句「加油！塞爾蒂克」。

這不是紅襪第一次為其他運動賽事更改開賽時間，2019年NHL年度總冠軍史坦利盃（Stanley Cup）波士頓棕熊隊與聖路易藍調隊打到第7戰，紅襪也將開賽時間從7點10分提前到4點05分，只不過當年最終棕熊輸掉關鍵一戰。