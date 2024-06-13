MLB／教士連2天再見轟氣走運動家 大物梅里爾寫最年輕紀錄

教士隊大物新秀梅里爾（Jackson Merrill）今天面對運動家隊敲出單場雙響砲，第2轟還是再見全壘打，他以21歲又54天年紀，成為大聯盟史上最年輕單場雙響砲，且其中一發是再見轟的球員。

昨天教士靠著東岡凱爾（Kyle Higashioka）再見轟，以4：3氣走運動家。今天索拉諾（Donovan Solano）2下擊出陽春砲先馳得點，梅里爾5下也敲陽春砲，取得2：0領先。教士先發投手金恩（Michael King）先發前5局狂飆12K無失分，但6上他連續被敲2安後退場。

沒想到牛棚左投培洛塔（Wandy Peralta）放火，被連敲3安和投出保送，不只讓球隊陷入2：3落後，還留下滿壘無人出局，科萊克（Stephen Kolek）接手後連續解決3名打者，沒有將失分擴大。

運動家8上再添1分，但8下教士索拉諾擊出追平兩分砲。9下運動家派出火球終結者米勒（Mason Miller），他解決金河成後面對梅里爾，沒想到第一球就被轟出大牆，終場教士以5：4氣走運動家，連兩天用全壘打說再見，也成為本季最後一支系列賽橫掃對手的球隊。

梅里爾本場4支2，包含2發全壘打2分打點，打擊率升到0.279，整體攻擊指數（OPS）0.703。他受訪時回憶再見轟當下，「我甚至不記得我有揮棒，那一瞬間斷片，你做到了，但感覺很不真實。」