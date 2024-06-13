MLB／對洋基用106球創新高 道奇教頭讓山本由伸「投1休7」
道奇隊日籍強投山本由伸前戰面對洋基隊，投了生涯最多的106球，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露，山本下次先發將延後2天，本周日對皇家隊再登板，給他充足休息時間。
山本由伸上周面對洋基用106球，投了7局送出7K和2保送，只被敲2安，沒有失分。這次延後2天先發，讓他獲得7天休息時間。
山本由伸以12年3.25億美元天價合約加盟道奇，表現沒辜負期待，本季先發13場6勝2敗，主投72局送出83K，防禦率3.00，每局被上壘率1.07。
值得一提的是，小熊隊日籍左投今永昇太先前「投1休10」，結果被釀酒人隊打爆。本季山本8次休息5天再先發，防禦率2.59，被打擊率0.211；5次休息5天以上再先發，防禦率3.86，被打擊率0.247。
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