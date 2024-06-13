MLB／6月狂谷來了！大谷翔平連2天開轟 生涯對遊騎兵敲21轟

6月的大谷翔平不一樣了，今天對上遊騎兵隊之戰在首局就敲出陽春砲，連續兩天開轟，穿著道奇隊17號球衣敲出本季第17轟，對遊騎兵累積21轟是所有對戰球隊最多。

大谷翔平今天在1局下1出局後，一棒把葛瑞（Jon Gray）89.8哩的滑球掃出中外野全壘打牆，擊球初速105.2哩、飛行距離來到424呎，打出去就知道留不住，大谷慢慢跑回本壘得到道奇第1分。

大谷翔平連兩天對遊騎兵開轟，過去效力天使隊時就對同處美聯西區的遊騎兵隊特別有一套，連兩場開轟是本季第4次，6月10場出賽累積累積第3轟。

而大谷過去在6月表現就特別亮眼，曾在2021、2023年拿下6月單月MVP，去年球季單月敲出15發全壘打，而在6月生涯累積敲出46轟，第2多是5月的34轟。