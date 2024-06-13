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MLB／被交易至道奇馬上擔任先發三壘手！小畢吉歐：非常幸運
據《ESPN》報導，道奇隊今發動交易，送走小聯盟投手費雪（Braydon Fisher），換回日前被藍鳥隊DFA的工具人小畢吉歐（Cavan Biggio）。
現年29歲的小畢吉歐是名人堂傳奇畢吉歐（Craig Biggio）的兒子，能守二壘、三壘和外野。他2019年登上大聯盟，生涯前2季憑藉優異的選球能力，打擊成績高於聯盟平均。不過他保送率逐年下滑，本季出賽44場，累積2轟9分打點，打擊率只有2成。
小畢吉歐離開待了6年的藍鳥，他受訪時表示，「在多倫多度過幾年後，有一支像道奇這樣的球隊來迎接我，顯然非常特別和幸運，很高興來到這。」
道奇今天在主場迎戰衛冕軍遊騎兵，小畢吉歐馬上擔任先發第9棒，鎮守三壘。藍鳥總教練史奈德（John Schneider）也看好小畢吉歐，「我認為這對他有好處，我很確定他會重新站起來，讓他離開很艱難。」
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