聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平開轟 引爆道奇單局4轟
日本球星大谷翔平全壘打熄火四場，昨天再度開轟；本季第十六轟，也引爆道奇隊單局四轟、七分攻勢。遊騎兵隊落後太多，乾脆派捕手吃完最後一點二局，道奇以十五比二在三連戰首戰拿下勝利。
大谷前兩打席選到四壞保送，第三打席遭到三振後，六局下鎖定失投球開轟，擊球初速高達一一四點二哩，後續又靠觸身球上壘，全場兩打數一安打，兩打點、三得分，打擊率上升到三成一二，賽後露出笑容。
道奇總教練羅伯茲表示，大谷在場上不會展現太多情感，「但那一球飛上看台，他心情一定很好。」更重要的是選球才能等到對方失投，「比起之前追打低球，狀態好很多。」
大谷開轟後，道奇打線弗里曼、赫南德茲、海沃德也都在同局開轟，追平隊史最高紀錄，過去曾出現五次單局四轟，前一次是二○二一年九月廿九日，單場得到十五分則是本季新高。
大谷不受場外紛擾影響，賽前日本媒體「週刊現代」報導，日本電視台、富士電視台報導他購置的豪宅時，出動空拍機拍攝，還採訪了附近居民，讓大谷住所增加被竊賊鎖定的機率，這位巨星因此動怒，兩家電視台也被封殺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言