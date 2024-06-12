MLB／花卷東3好手同天登場 大谷和學弟開轟、學長菊池奪勝投
菊池雄星、大谷翔平和佐佐木麟太郎都畢業於日本花卷東高校，3人今天都繳出好表現，讓日本網友直呼是「花卷東日」。
現年19歲的佐佐木麟太郎就讀史丹佛大學，今天迎來大聯盟舉辦的的選秀聯盟（MLB Draft League）初登場，他單場5支2，包含1發兩分砲，進帳3分打點。球隊總教練史密斯賽後直言，「佐佐木麟太郎的首秀令人相當興奮。」
29歲的道奇球星大谷翔平面對遊騎兵隊，單場2支1，包含本季第16支全壘打，獲得3保送，幫助道奇以15：2打爆遊騎兵。
32歲的藍鳥左投菊池雄星碰上釀酒人隊，主投5局投出5K和4保送，被敲3安，無失分，收下個人本季第4勝。
日媒也以「花卷東三重奏在美國活躍」為題報導，日本網友紛紛讚嘆，「花卷東日」、「感受到命運」、「三位重要人物同時登場」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言