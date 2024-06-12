MLB／花卷東3好手同天登場 大谷和學弟開轟、學長菊池奪勝投

菊池雄星、大谷翔平和佐佐木麟太郎都畢業於日本花卷東高校，3人今天都繳出好表現，讓日本網友直呼是「花卷東日」。

現年19歲的佐佐木麟太郎就讀史丹佛大學，今天迎來大聯盟舉辦的的選秀聯盟（MLB Draft League）初登場，他單場5支2，包含1發兩分砲，進帳3分打點。球隊總教練史密斯賽後直言，「佐佐木麟太郎的首秀令人相當興奮。」

Rintaro Sasaki’s first hit in the US is of course a HR. Absolute moonshot over the right field fence. Insane juice. pic.twitter.com/bygxb9epHz — Jared Perkins (@JaredCP1) 2024年6月11日

29歲的道奇球星大谷翔平面對遊騎兵隊，單場2支1，包含本季第16支全壘打，獲得3保送，幫助道奇以15：2打爆遊騎兵。

Shohei and Freddie go back-to-back! pic.twitter.com/IPq4sBaZ6y — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年6月12日

32歲的藍鳥左投菊池雄星碰上釀酒人隊，主投5局投出5K和4保送，被敲3安，無失分，收下個人本季第4勝。

日媒也以「花卷東三重奏在美國活躍」為題報導，日本網友紛紛讚嘆，「花卷東日」、「感受到命運」、「三位重要人物同時登場」。