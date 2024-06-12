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MLB／花卷東3好手同天登場 大谷和學弟開轟、學長菊池奪勝投

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

菊池雄星大谷翔平佐佐木麟太郎都畢業於日本花卷東高校，3人今天都繳出好表現，讓日本網友直呼是「花卷東日」。

現年19歲的佐佐木麟太郎就讀史丹佛大學，今天迎來大聯盟舉辦的的選秀聯盟（MLB Draft League）初登場，他單場5支2，包含1發兩分砲，進帳3分打點。球隊總教練史密斯賽後直言，「佐佐木麟太郎的首秀令人相當興奮。」

29歲的道奇球星大谷翔平面對遊騎兵隊，單場2支1，包含本季第16支全壘打，獲得3保送，幫助道奇以15：2打爆遊騎兵。

32歲的藍鳥左投菊池雄星碰上釀酒人隊，主投5局投出5K和4保送，被敲3安，無失分，收下個人本季第4勝。

日媒也以「花卷東三重奏在美國活躍」為題報導，日本網友紛紛讚嘆，「花卷東日」、「感受到命運」、「三位重要人物同時登場」。

佐佐木麟太郎 大谷翔平 菊池雄星

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