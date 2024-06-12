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MiLB／李灝宇2A雙安選保送 鄧愷威3A先發4局挨2轟

中央社／ 台北12日電
李灝宇演出雙安表現，還有保送、高飛犧牲打。圖截自Erie SeaWolves官方X。
李灝宇演出雙安表現，還有保送、高飛犧牲打。圖截自Erie SeaWolves官方X。

美職老虎隊2A台灣好手李灝宇今天與海盜隊2A的鄭宗哲同場出賽，李灝宇演出雙安表現，還有保送、高飛犧牲打；巨人隊3A台灣投手鄧愷威則是先發投4局掉6分，無關勝敗。

底特律老虎隊2A今天與匹茲堡海盜隊2A交手，李灝宇先發打第2棒、擔任二壘手，前2打席都敲出一壘安打，5局上選到保送上壘，之後靠著隊友安打跑回超前分；6局上則是擊出滾地球到對方游擊手鄭宗哲的方向出局，8局上擊出高飛犧牲打，帶有1分打點。

總計李灝宇3打數敲出2支安打，選到1次保送、擊出1支高飛犧牲打，目前連續3場出賽有安打演出，打擊率2成85。同場海盜隊2A的鄭宗哲3打數沒有敲出安打，吞下2次三振，不過選到1次保送，本季目前打擊率2成26，終場老虎隊2A以11比2擊敗海盜隊2A。

3A層級賽事，舊金山巨人隊3A今天對上亞利桑那響尾蛇隊3A，鄧愷威擔任先發投手，1局下就遇到亂流，被敲二壘安打後投出保送，再被敲出3分全壘打；5局下被敲出陽春全壘打後，投出保送、被敲出一壘安打，在無人出局且一、三壘有人時退場。

鄧愷威退場後接替的投手無法止住分數，總計鄧愷威先發投4局，被敲出5支安打，包含2發全壘打，投4次保送、4次三振，失掉6分。不過巨人隊此戰打擊大爆發，終場以14比12獲勝，鄧愷威無關勝敗，本季目前防禦率10.68。

海盜 鄧愷威

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