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MLB／大谷翔平炸裂引爆道奇單局4轟 逼遊騎兵野手登板

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊日本球星大谷翔平相隔4場再度開轟，本季第16轟引爆單局4轟、7分攻勢。 路透
道奇隊日本球星大谷翔平相隔4場再度開轟，本季第16轟引爆單局4轟、7分攻勢。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平相隔4場再度開轟，本季第16轟引爆單局4轟、7分攻勢，遊騎兵隊落後太多乾脆派野手吃完最後1.2局，道奇隊終場以15：2在三連戰首戰拿下勝利。

大谷翔平今天前2打席都選到四壞保送，1局下更跑出本季第15盜，也靠著史密斯（Will Smith）的三分砲回來得分，第3打席遭到三振，6局下則是在1出局、一壘有人時，從安德森（Grant Anderson）手中敲出一發右外野兩分砲。

大谷翔平這一轟擊球初速114.2哩（約183.7公里）、飛行距離為433呎，在這之後，弗里曼（Freddie Freeman）背靠背開轟，赫南德茲（Teoscar Hernandez）、海沃德（Jason Heyward）也各敲出一發兩分彈，靠這個半局從7：1變成14：1領先。

中繼的安德森僅投0.2局被敲6支安打包含4轟，丟掉7分，提諾科（Jesus Tinoco）上來才收下最後1個出局數，不過7局下續投卻也出現亂流，1出局後對大谷翔平投出觸身球，接著又是暴投、2次四壞保送形成滿壘，只好換野手上來投。

遊騎兵隊讓捕手基茲納（Andrew Knizner）站上投手丘，他將最後1.2局一口氣投完，甚至8局下還投出三上三下，丟掉1分是提諾科的責失，這是他生涯第2次登板、局數最長1次，前1次是2022年投0.2局。

大谷翔平總計2打數1安打，另有2次四壞、1次觸身球上壘，跑出1盜、3分得分，另有2分打點，打擊率上升到3成12；與隊友攜手締造的單局4轟，追平道奇隊史最高紀錄，過去曾出現5次單局4轟，前一次是2021年9月29日。

大谷翔平 道奇

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