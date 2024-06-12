MLB／獲對手紅雀球迷掌聲！海盜火球狀元比肩田中將大紀錄

海盜隊火球狀元史肯斯（Paul Skenes）今天面對紅雀隊，繳出6.1局8K無失分完美好投，退場前還獲得敵隊球迷掌聲，海盜最終也以2：1險勝。

史肯斯主投6.1局用103球，都創下生涯新高，最快球速161.5英里，投出8K無保送，被敲5安無失分，防禦率降到2.43，每局被上壘率0.96。

史肯斯今年投了60顆破百英里火球，排名大聯盟先發投手第1，第2名的天使隊火球男索利安諾（Jose Soriano）只有33顆。史肯斯生涯前6場46K和6保送，成為1901年後第2位生涯前6場先發至少45K，且保送低於6次的投手，前一位是洋基隊田中將大。

對於紅雀球迷掌聲，史肯斯坦言一開始沒注意到，「老實說，我當時對自己被打出安打感到生氣。後來我收到簡訊，才意識到發生什麼。這很酷，他們是很棒的球迷。」

Cardinals fans give Paul Skenes an ovation as he exits in the seventh inning pic.twitter.com/UV4TiWeYwx — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年6月12日

紅雀先發投手米克拉斯（Miles Mikolas）本場表現也相當神勇，先連續解決17名打者，6上才投出保送無緣完全比賽，7上被雷諾斯（Bryan Reynolds）敲三壘安打，無安打比賽也被打破，但米克拉斯仍安全下庄，總計主投7局送出6K，被敲1安，無失分。

海盜9上打破僵局攻進2分，儘管紅雀高曼（Nolan Gorman）9下轟陽春砲，海盜終結者貝德納（​David Bednar）仍關門成功。