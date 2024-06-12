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MLB／洋基索托能獲6億美元鉅約？ESPN曝28名業界人士想法

聯合新聞網／ 綜合報導
索托(左)。 美聯社
索托(左)。 美聯社

洋基隊強打索托（Juan Soto）本季結束後將成為自由球員，他能拿下多大合約備受關注。《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）訪問28名大聯盟業界人士，分析索托可能拿到的合約。

麥克丹尼爾指出，大聯盟自由市場連3年出現頂級球員，賈吉2022年單季62轟，季後與洋基簽下9年3.6億美元肥約。大谷翔平去年再度奪下美聯MVP，以10年7億美元破紀錄合約轉戰道奇隊，但有6.8億美元是延遲付款。

現年25歲的索托擁有頂尖選球能力，打擊表現相當穩定，洋基打線在他的加入後大幅提升，目前洋基戰績排名美聯第1。索托的經紀人是波拉斯（Scott Boras），預計會尋求劍指紀錄的大約，麥克丹尼爾獲得28個業界人士回覆，整理出4個類別，分別是總值4億美元以下、4億美元至5億美元、5億美元至6億美元，及至少6億美元。

有3人認為索托簽不到4億美元合約，分別是1年5000萬美元、8年2.96億美元和10年3.5億美元。預測4億美元至5億美元有8人，最低10年4億美元；最高12年4.8億美元。預測5億美元至6億美元有14人，最低12年5億美元；最高14年5.88億美元。

還有3人預測索托能拿到6億美元，分別是14年6億美元、12年6.05億美元和10年6.55億美元。這28個預測平均年限11.6年、平均總額4.825億美元、均薪4140萬美元，刪除前4和後4名極端值後，平均12.4年、4.984億美元、均薪4040萬美元。

麥克丹尼爾提到，這數字與業界普遍預測的13年5億美元差不多。大都會和洋基是最被業界人士看好簽下索托的球隊，遊騎兵、國民、巨人和藍鳥則是潛在追求者。

Juan Soto 洋基

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