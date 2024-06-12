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MLB／連3場炸裂！賈吉敲第25轟 洋基攻10分轟垮皇家

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉今天對皇家隊之戰敲出本季第25轟，連續3場開轟，遙遙領先全大聯盟。 美聯社
賈吉今天對皇家隊之戰敲出本季第25轟，連續3場開轟，遙遙領先全大聯盟。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）5月的瘋狂手感到6月繼續延燒，今天對皇家隊之戰敲出本季第25轟，連續3場開轟，遙遙領先全大聯盟，與史丹頓（Giancarlo Stanton）聯手開轟的結果，就是一場10：1的勝利。

賈吉在1局上的安打就為洋基隊先馳得點，4局上威爾斯（Austin Wells）的三分砲更將分數拉開到6：0，7局上則是賈吉補上一發2分砲來到9：0，史丹頓同1局的陽春砲更來到10分差，皇家隊直到8局下才靠佛明（Freddy Fermin）陽春砲破蛋。

賈吉全場4打數2安打、3分打點，打擊率來到3成09，累積25轟比大聯盟第2名的韓德森（Gunnar Henderson）還多出4轟，繼5月單月14轟後，6月至今9場比賽也累積5轟，最近3場敲出4轟。

史丹頓同樣是4打數2安打，貢獻2分打點，賈吉與史丹頓同場開轟，包含季後賽在內的比賽，洋基隊是39勝4敗。

洋基隊先發投手史卓曼（Marcus Stroman）5.2局被敲4支安打無失分，拿下本季第6勝；皇家先發投手辛格（Brady Singer）則是5.2局被敲7支安打就丟掉7分（6分責失），其中包含1轟。

洋基 賈吉

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