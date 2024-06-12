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MLB／將貝茲調往二壘？傳道奇想補強游擊缺口目標是這2人

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲游擊守備能力不佳。 法新社
貝茲游擊守備能力不佳。 法新社

道奇隊休賽季網羅大谷翔平和赫南德茲（Teoscar Hernandez）2名強打，本季場均4.94分排大聯盟第4。不過根據知名記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，道奇仍想透過交易提升進攻能力。

報導指出，道奇可能交易來1名游擊手，並將球星貝茲（Mookie Betts）調往二壘手，因為他二壘防守比游擊還出色。原二壘手拉克斯（Gavin Lux）本季打擊低迷，出賽50場只有1轟13分打點，打擊率僅0.216，整體攻擊指數（OPS）0.560。

藍鳥隊比切特（Bo Bichette）和釀酒人隊亞當斯（Willy Adames）是道奇首要目標，但這兩隊交易意願可能都不高。比切特2025年季後將成自由球員，但藍鳥近14戰9勝，仍有機會競爭美聯外卡。亞當斯今年季後就會成為自由球員，不過釀酒人穩居國聯中區龍頭，可能不會冒險送走亞當斯，影響球隊士氣。

報導提到，如果比切特和亞當斯不在談判桌，白襪隊游擊手德容（Paul DeJong）是最佳選擇。白襪目前戰績大聯盟最差，德容是少數的亮點，他本季出賽61場，累積12轟27分打點，打擊率0.235，OPS達0.761。

貝茲 道奇

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