MLB／費城人傳壞消息！捕手瑞爾穆托動右膝半月板切除手術

費城人隊打出本季目前為止最佳戰績，不過今天傳出壞消息，陣中明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）將接受右膝半月板切除手術，預計缺席1個月。

瑞爾穆托5月曾因右膝疼痛缺席幾場比賽，他當時接受核磁共振檢查，傷勢被認為輕微能繼續打球，但疼痛感始終沒消失，因此決定動刀治療，費城人總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）指出，瑞爾穆托預計缺席1個月。

瑞爾穆托將成為第3位進入傷兵名單的費城人主力野手，游擊手透納（Trea Turner）5月初左腿受傷，外野手馬許（Brandon Marsh）6月初遭遇右腿傷勢。

本季瑞爾穆托共出賽51場，累積7轟20分打點，打擊率0.261，整體攻擊指數（OPS）0.720。他受傷後費城人拉上3A捕手馬爾尚（Rafael Marchan），將與史塔伯斯（Garrett Stubbs）承擔捕手工作。