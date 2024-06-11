MLB／水手羅利轟再見滿貫砲 白襪牛棚2局失7分教頭解釋調度

白襪隊強投費德（Erick Fedde）今天面對水手隊主投7局只失1分，但白襪牛棚再度放火，水手捕手羅利（Cal Raleigh）轟出再見滿貫砲，以8：4氣走白襪。

白襪本季穩居大聯盟爐主，今天起與水手展開4連戰，費德前7局無失分，幫助白襪8上打完以4：0領先。不過他8下續投被水手坎佐恩 （Dominic Canzone）敲陽春砲，隨後就被換下場休息。

白襪換上寇佩克（Michael Kopech）接替投球，結果他面對8名打者只解決2人，共失掉3分，退場前留下2出局滿壘危機，所幸萊蘇爾（Jordan Leasure）解決掉單局第2次上場打擊的坎佐恩。

9下萊蘇爾解決首名打者，沒想到接下來連投2次保送，又被「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）敲安形成滿壘，萊蘇爾面對羅利陷入0好2壞球數落後，第3球塞到紅中，被扛出一發再見滿貫砲。

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這是羅利生涯第3次再見安打，他受訪時表示，「我意識到自己曾經歷那些時刻，試著深呼吸，讓自己冷靜下來，肯定會有幫助。只需試著專注當下，而不是被那刻左右。」

費德本季防禦率僅3.10，這場比賽只用93球，許多球迷質疑為何不讓他繼續投下去，白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）解釋，「寇佩克和萊蘇爾已經準備好了，我讓費德出來投第8局，看他能不能幫我們拿幾個出局數，但沒有成功。」