快訊

日本再生能源前哨戰 台積電進駐熊本或為跨國爭取綠能

花東三法恐成最後稻草 國民黨「朱傅體制」已生變數？

綠釀罷免藍委涂權吉 是為搬開妨礙SRF的大石頭？

MLB／記得曾對皇家0局失8分 洋基洛登連7戰優質先發復仇成功

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基左投洛登連7戰優質先發，奪個人7連勝。 路透
洋基左投洛登連7戰優質先發，奪個人7連勝。 路透

洋基強打索托（Juan Soto）今天傷癒復出，左投洛登（Carlos Rodon）繳出7局失1分的優質先發，幫助洋基以4：2擊敗皇家隊，取得2連勝。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）輪休，索托復出擔任先發第2棒DH，首打席就擊出安打，隨後托瑞斯（Gleyber Torres）和佛度戈（Alex Verdugo）連續敲安，加上勒梅修（DJ LeMahieu）偷點，單局進帳2分。

4上洋基2出局攻佔二三壘，捕手崔維諾（Jose Trevino）掃出安打再進帳2分。洋基先發投手洛登前6局都沒掉分，7下單局被敲3安打失1分，皇家8下又從洋基牛棚漢彌爾頓（Ian Hamilton）手中追回1分，但最終仍以2：4輸球。

洛登總共主投7局送出3K無保送，被敲5安打，丟掉1分，防禦率降至2.93，連7戰繳出優質先發，也奪下個人7連勝。總教練布恩（Aaron Boone）執教第556勝到手，與馬丁（Billy Martin）並列洋基隊史第7。

洛登上賽季最後一場對皇家，一名打者都沒解決就狂失8分，寫下生涯最慘一戰。他今天復仇成功，賽後受訪時表示，「我知道這場比賽要來了，它被圈在日曆上，我想上場並給球隊最好的獲勝機會。」

洋基 皇家

相關新聞

MLB／大谷獲球員匿名票選現役最佳！索托竟得最過譽選票

美媒《The Athletic》今天公布現役大聯盟球員問卷調查結果，現役最佳球員由道奇隊巨星大谷翔平高票當選；最過譽球員則是馬林魚隊新星齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。 《The

MLB／雷射肩抓不到飛毛腿大谷 洋基賈吉：他真的好快

道奇隊巨星大谷翔平與洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天比賽上演速度對決，道奇史密斯（Will Smith）8上1出局敲出不深遠的右外野飛球，儘管賈吉展現雷射肩，大谷仍用飛毛腿衝回本壘得分

MLB／記得曾對皇家0局失8分 洋基洛登連7戰優質先發復仇成功

洋基強打索托（Juan Soto）今天傷癒復出，左投洛登（Carlos Rodon）繳出7局失1分的優質先發，幫助洋基以4：2擊敗皇家隊，取得2連勝。 洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）

MLB／坐在場邊也能讓隊友出局 菊池雄星說想挖洞躲進去

沒事坐在場邊觀戰，竟然也能成為主角，藍鳥隊日本左投菊池雄星在奧克蘭度過相當尷尬的一天。

MLB／洋基迷大喊索托讓賈吉惱火 葛里沙姆回應3分砲變成英雄

洋基隊在3連戰前兩戰遭道奇隊修理，今天靠3支全壘打以6：4獲勝，在紐約主場逃過被橫掃的命運，替補中外野手葛里沙姆（Tre...

MLB／托倫斯美技救了大都會 從未見過的紀錄竟在倫敦出現

大聯盟倫敦系列賽落幕，大都會隊捕手托倫斯（Luis Torrens）今天9局下演出罕見守備美技，以捕手身分獨自完成再見雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。