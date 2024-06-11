MLB／記得曾對皇家0局失8分 洋基洛登連7戰優質先發復仇成功

洋基強打索托（Juan Soto）今天傷癒復出，左投洛登（Carlos Rodon）繳出7局失1分的優質先發，幫助洋基以4：2擊敗皇家隊，取得2連勝。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）輪休，索托復出擔任先發第2棒DH，首打席就擊出安打，隨後托瑞斯（Gleyber Torres）和佛度戈（Alex Verdugo）連續敲安，加上勒梅修（DJ LeMahieu）偷點，單局進帳2分。

DJ LeMahieu tacks on another first inning run 💪#YANKSonYES pic.twitter.com/Isu2F7M67U — YES Network (@YESNetwork) 2024年6月11日

4上洋基2出局攻佔二三壘，捕手崔維諾（Jose Trevino）掃出安打再進帳2分。洋基先發投手洛登前6局都沒掉分，7下單局被敲3安打失1分，皇家8下又從洋基牛棚漢彌爾頓（Ian Hamilton）手中追回1分，但最終仍以2：4輸球。

2-RBI knock for Jose Trevino! pic.twitter.com/WNAj3MYu2E — Yankees Videos (@snyyankees) 2024年6月11日

洛登總共主投7局送出3K無保送，被敲5安打，丟掉1分，防禦率降至2.93，連7戰繳出優質先發，也奪下個人7連勝。總教練布恩（Aaron Boone）執教第556勝到手，與馬丁（Billy Martin）並列洋基隊史第7。

洛登上賽季最後一場對皇家，一名打者都沒解決就狂失8分，寫下生涯最慘一戰。他今天復仇成功，賽後受訪時表示，「我知道這場比賽要來了，它被圈在日曆上，我想上場並給球隊最好的獲勝機會。」