MLB／大谷獲球員匿名票選現役最佳！索托竟得最過譽選票

美媒《The Athletic》今天公布現役大聯盟球員問卷調查結果，現役最佳球員由道奇隊巨星大谷翔平高票當選；最過譽球員則是馬林魚隊新星齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。

《The Athletic》從春訓開始對18支球隊和百位以上球員展開問卷調查，兩聯盟各半，球員以匿名方式投票和發表意見。

大谷翔平以46.5％票數獲選現役最佳球員，第2名是勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）的26.5％，道奇貝茲（Mookie Betts）和洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）以8.8％並列第3，天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）以3.9％排第5。

有球員表示，「大谷無人能比，我認為其他球員還有能比較的對象，但大谷沒有。」另一名球員直言大谷就是現代「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

許多球員不願意回答誰最過譽，馬林魚齊澤姆以20%票數獲選最過譽球員，齊澤姆2022年入選明星賽，是知名電玩遊戲「MLB The Show 23」封面人物，但去年標準化攻擊指數（OPS+）只有100，今年目前為止OPS+也只有107。

值得一提的是，洋基隊強打索托（Juan Soto）也獲得1張最過譽球員選票，該球員評價索托，「我覺得他只是會選保送和敲安打，而不是擁有力量的擊球，他也不是一名好的外野手。」