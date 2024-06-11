聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷獲球員匿名票選現役最佳！索托竟得最過譽選票
美媒《The Athletic》今天公布現役大聯盟球員問卷調查結果，現役最佳球員由道奇隊巨星大谷翔平高票當選；最過譽球員則是馬林魚隊新星齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。
《The Athletic》從春訓開始對18支球隊和百位以上球員展開問卷調查，兩聯盟各半，球員以匿名方式投票和發表意見。
大谷翔平以46.5％票數獲選現役最佳球員，第2名是勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）的26.5％，道奇貝茲（Mookie Betts）和洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）以8.8％並列第3，天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）以3.9％排第5。
有球員表示，「大谷無人能比，我認為其他球員還有能比較的對象，但大谷沒有。」另一名球員直言大谷就是現代「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。
許多球員不願意回答誰最過譽，馬林魚齊澤姆以20%票數獲選最過譽球員，齊澤姆2022年入選明星賽，是知名電玩遊戲「MLB The Show 23」封面人物，但去年標準化攻擊指數（OPS+）只有100，今年目前為止OPS+也只有107。
值得一提的是，洋基隊強打索托（Juan Soto）也獲得1張最過譽球員選票，該球員評價索托，「我覺得他只是會選保送和敲安打，而不是擁有力量的擊球，他也不是一名好的外野手。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言